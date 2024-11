PRF realiza campanha para arrecadação de itens destinado a famílias de crianças com câncer; saiba como ajudar

A campanha solidária “Policiais Contra o Câncer Infantil”, realizada pela Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF/AC), em conjunto com a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) teve início nesta segunda-feira (11).

O projeto visa arrecadar doações para ajudar famílias de crianças que estejam enfrentando tratamento oncológico. As ações da campanha solidária se estendem até o dia 21 de novembro.

Carregando o slogan “Essa luta é de todos nós”, os itens aceitos são os seguintes: leite, fraldas descartáveis infantis (tamanhos M, G e GG), fraldas geriátricas(tamanhos M e G), alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza.

As entregas de doação podem ser entregues na sede da Superintendência da PRF, na capital do estado, Rio Branco, assim como nas Unidades Operacionais.

O montante arrecadado será distribuído para as famílias atendidas pela Unacon.

A campanha solidária “Policiais Contra o Câncer Infantil” teve início no estado de Goiás, no ano de 2014 e hoje já está presente em 35 cidades ao redor do país, com ao menos uma ação realizada em cada estado e no Distrito Federal.