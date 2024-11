Próximo passo é mobilizar as pessoas para irem às ruas, diz Erika Hilton sobre PEC da escala 6×1

“Muitos deputados nos procuraram, se colocando à disposição para a construção do texto, que terá como compromisso trazer dignidade e qualidade de vida ao trabalhador brasileiro”, disse a parlamentar.

Erika Hilton, juntamente com Rick Azevedo, eleito vereador pelo Rio de Janeiro e criador do Movimento VAT, planeja se reunir com o ministro Alexandre Padilha da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) ainda nesta quarta-feira. A pauta do encontro com o governo envolve ajustes e estratégias para viabilizar o avanço da PEC. Segundo a deputada, o tema é o mais relevante do momento para o Congresso.

“A sociedade está com os olhos voltados para esse debate. As pessoas entenderam a importância de que o Brasil, assim como outros países, pode avançar em um texto positivo para a questão trabalhista do país”, disse.

O que acontece agora com a PEC que acaba com a escala 6×1?

A tramitação de um projeto depende de acordo e consenso entre líderes partidários. Para avançar, a medida precisa ser pautada nas comissões e no Plenário, conforme decisão dos presidentes das comissões e, especialmente, do presidente da Câmara.

Segundo o rito definido pela Câmara dos Deputados, a PEC inicia sua tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJ), onde é analisada a admissibilidade da proposta.

A PEC não pode violar as cláusulas pétreas da Constituição, tais como: forma federativa de Estado; voto direto, secreto, universal e periódico; separação dos Poderes; e os direitos e garantias individuais dos cidadãos.

Se admitida pela CCJ, o mérito da PEC é analisado por uma comissão especial, que pode alterar a proposta original. A comissão tem um prazo de 40 sessões do Plenário para votar a proposta, com o prazo para emendas se esgotando nas dez primeiras sessões.

Após essa etapa, a proposta segue para análise do Plenário da Câmara. A aprovação depende dos votos favoráveis de 3/5 dos deputados, ou seja, 308 votos, em dois turnos de votação.

Em geral, os deputados aprovam o texto principal e “destacam” alguns trechos para votação posterior, chamados de destaques. Essas votações servem para confirmar ou retirar trechos do texto, e também podem incluir emendas para alterar a proposta.

Depois de concluída a votação na Câmara, a PEC é enviada ao Senado Federal. Se o texto for aprovado nas duas Casas sem alterações, a PEC é promulgada em forma de emenda constitucional em sessão do Congresso Nacional.