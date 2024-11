PT fecha acordo com Alcolumbre e vai ter 2ª vice-presidência do Senado

A bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) no Senado Federal fechou, nesta quarta-feira (13/11), acordo para apoiar o senador Davi Alcolumbre (União-AP) na eleição para a presidência do Senado Federal. Ele é o favorito para assumir o cargo em fevereiro do próximo ano.

O apoio do PT a Alcolumbre já tinha sido anunciado, mas o partido ainda negociava com o candidato os termos do acordo. A sigla tem nove senadores na atual legislatura.

O partido vai ocupar a segunda vice-presidência da Casa e duas comissões, sendo uma delas a de Educação. A bancada vai se reunir, nas próximas semanas, para definir os nomes que ocuparão os cargos.

Alcolumbre é franco favorito para suceder Pacheco na eleição de fevereiro de 2025. O senador já conta com o apoio de União Brasil, Republicanos, PP, PSB, PDT e PL, a segunda maior bancada da Casa. O partido tem 14 senadores.

O Republicanos ainda não oficializou a decisão, mas, em entrevista ao Metrópoles em agosto, o líder do partido no Senado, Mecias de Jesus (RR), confirmou que a sigla daria apoio à eleição de Alcolumbre.