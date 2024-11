Quem é John Krasinski? O ator foi eleito o homem mais sexy de 2024

John Krasinski é o homem mais sexy do mundo de 2024, segundo a revista americana People. O ator, diretor e produtor norte-americano tem 45 anos de idade e é conhecido principalmente por seus papeis em The Office (2005-2013), Um Lugar Silencioso (2018), e a série original da Amazon, Jack Ryan.

Em entrevista para a publicação, disse que não sabia o que pensar quando soube que foi o escolhido: “Apenas um apagão imediato, na verdade. Nenhum pensamento. Apenas que, talvez, eu esteja sendo zoado”, afirmou o astro.

“Não é como acordar pensando: ‘Este é o dia em que vão me convidar para ser o homem mais sexy do mundo?’ E, no entanto, foi o dia em que vocês fizeram isso. Vocês realmente me colocaram em outro nível”, brincou. Krasinski ainda revelou que, talvez, o novo título mude algo dentro de casa: “Acho que isso vai me obrigar a fazer mais tarefas domésticas”.

A People publica o ranking desde 1985, quando Mel Gibson, então com 29 anos, foi a capa e recheio da edição especial de estreia da revista. Em 2023, o eleito foi Patrick Dempsey, já em 2022, Chris Evans, o Capitão América, levou o título da vez.

Quem é John Krasinski?

Natural de Massachusetts, o ator iniciou seu caminho nas artes ainda na escola. Ele estudou Inglês e Dramaturgia na Brown University, da liga Ivy. Na universidade, ele estagiou como roteirista no programa Late Night with Conan O’Brien.

No início dos anos 2000, ele se mudou para Nova York para investir na carreira artística. Sua estreia foi nos palcos com a peça “What the Eunuch Saw”, escrito por dois colegas da faculdade. Nesse perído, ele também fez aparições pontuais em séries e filmes.

Sua estreia na TV, responsável por lhe dar fama mundial e reconhecimento no mercado, foi em 2005 em “The Office“. Ele estrela a trama ao lado de Steve Carell, Jenna Fischer e Ellie Kemper. Nas telonas, o primeiro papel de destaque de Krasinski foi na comédia “Licença para Casar” (2007).

Casado desde 2010, com a atriz Emily Blunt, o casal já trabalhou junto em “Um Lugar Silencioso” (2018), assinando o roteiro e direção, além de estrelar a trama. Krasinski e Blunt são pais de Hazel, de 10 anos, e Violet, de oito anos.