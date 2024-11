Reino Unido registra primeiras transmissões locais de mpox na Europa

Duas pessoas contraíram a nova variante do vírus mpox no Reino Unido, após entrarem em contato com outra pessoa infectada que regressou da África, anunciou nesta terça-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS). Ambas as pessoas vivem “no mesmo agregado familiar de uma pessoa que testou positivo pouco depois de uma viagem a vários países africanos”, afirmou a agência de saúde da ONU.