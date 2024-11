Santos corre nos bastidores para contratar Neymar; saiba mais

O Santos não mede esforços para acelerar a contratação de Neymar. Diante da descoberta da tentativa de rescisão entre o craque e o Al-Hilal, o Peixe se mobiliza para contar com o atleta no começo da próxima temporada.

A vinda de Neymar para 2025 já era aguardada pelo Peixe. Conforme fontes ouvidas pela CNN, durante a disputa do Campeonato Paulista desse ano, o atleta já havia confidenciado a possibilidade de voltar para o Santos no próximo ano.

Por conta da chance de poder repatriar o ídolo, o Peixe já armava um planejamento para a temporada seguinte. O plano era visto como complicado por conta de fatores financeiros e do projeto esportivo prejudicado pós Série B, porém, era levado com otimismo vide a vontade do atleta em estreitar laços com o time caiçara.

Para contar com Neymar, o Santos vislumbra um grande projeto salarial, alinhando com o maior salário possível para o jogador, além de grandes parcerias comerciais que seriam atraídas pelo Peixe nesta contratação midiática. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pela reportagem da CNN Brasil.

O “namoro” entre Santos e Neymar começou a ser costurado na gestão Rueda. Afastado do clube do coração, o Alvinegro buscou ter contato com o pai do jogador, o que rendeu ao time o atual patrocínio com a Blaze e as visitas ocasionais do craque à Vila Belmiro após 10 anos.

Sonho da dupla Neymar e Gabigol

O grande desejo da diretoria do Alvinegro Praiano era ter Neymar e Gabigol na temporada de 2025. Apesar da recusa em primeira mão por parte do centroavante do Flamengo, o Peixe aguardava com cautela a situação não resolvida entre o jogador e o clube Rubro-negro.

No entanto, o recente bom momento de Gabigol junto da boa relação entre o atleta e o técnico Filipe Luís esfriaram os planos do Peixe. Mesmo assim, o clube alvinegro ainda analisa a situação entre o atacante e o Flamengo e espera um desfecho.

Como é distante a chegada do badalado centroavante, o Santos aposta em bons jogadores que são próximos de Neymar para facilitar o retorno. Como por exemplo, a contratação definitiva de Serginho, que está emprestado pelo Maringá, e é bem avaliado pela comissão técnica.

Além disso, novamente, o Santos deve tentar contratar Leo Baptistão, que estava acertado com o Peixe no meio deste ano por conta do projeto para atrair Neymar, mas teve seu retorno barrado pelo Almería, da Espanha.

Volta de Neymar é atrativa para Sampaoli

O “ousado plano” do Santos para 2025 é ter boas peças que causem interesse do técnico Jorge Sampaoli.

O treinador tem interesse de voltar ao clube, gosta da cidade e tem o Peixe como prioridade na hora de decidir o próximo clube que vai treinar. Inclusive, nos últimos tempos, o comandante argentino postou alguns vídeos nostálgicos relembrando sua passagem pela equipe em 2019.

Diante da “complicação” para trazer Sampaoli após o treinador ser visado por equipes da Europa, o Santos tenta oferecer um grande projeto, que é encabeçado pela presença de Neymar no Alvinegro em 2025.