Sem orçamento, Eduardo Bolsonaro quer abrir escritório do PL nos EUA

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) assumiu, nesta quarta-feira (13/11), a Secretaria Nacional de Relações Institucionais e Internacionais do Partido Liberal (PL). Na cerimônia de posse, com a presença de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o parlamentar destacou a necessidade de diálogo com os brasileiros que vivem nos Estados Unidos e a abertura de um escritório da sigla em Miami.

“Talvez eu tenha que ver, para sentar com os advogados, a possibilidade de abertura de um escritório avançado do PL em Miami, que é o que eu pretendo fazer”, disse o deputado federal.

Questionado a respeito do orçamento da secretaria, Eduardo Bolsonaro destacou que ainda não está definido de onde viriam os recursos e que irá conversar com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, sobre o assunto.

Eduardo Bolsonaro falou sobre o cargo dele e também indicou sua vontade de ampliar a “guerra cultural”, mas se queixou de não dispor de orçamento para tal. Ele queria a fundação do PL, mas não conseguiu.

“Em princípio seria da Fundação [Alvaro Valle], mas nada óbvio, só que posso abrir de outra parte, do Fundo Partidário, por exemplo. É que a Fundação, ela se dedica a você disseminar as ideias do partido e detém 20% do Fundo Partidário. O que na cabeça aqui dá e sobra, na verdade, não pretendo nem pegar a maior parte desses recursos”, afirmou Eduardo Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro pleiteava assumir a Fundação Alvaro Valle que detém um vasto orçamento oriundo do Fundo Partidário, mas foi preterido por Valdemar da Costa Neto e realocado na Secretaria Nacional de Relações Institucionais e Internacionais do PL.

O deputado federal indicou que há uma vontade de construir pesquisas que possam embasar os posicionamentos dos parlamentares do PL, trabalho que está sendo construído junto ao secretário executivo do partido, o senador Rogério Marinho (PL-RN).

“Quando vier uma votação sobre clima, o deputado, o senador do PL, ele já saber ter ali pelo menos umas 10 laudas para ele saber como é que ele defende aquele tema. ‘Por que esse artifício é utilizado para tentar nos enrolar, isso aqui é verdade, isso é mentira? Não, essa pesquisa aqui, a metodologia dela foi errada’. Então, quero dar o arcabouço teórico para que as pessoas consigam falar sobre energia, transporte, saneamento básico, e isso daí embasa toda a ação política”, explicou Eduardo Bolsonaro.

Eleição de Donald Trump

O deputado comemorou a eleição do candidato republicano e destacou a boa relação que pretende ter junto ao governo norte-americano.

“Dá uma empolgação maior, porque a gente vai ter mais abertura de portas. Antes, quando íamos aos Estados Unidos, a gente tinha que ir só na Câmara dos Deputados, que é onde tem maioria republicana. Agora dá pra gente ir no Senado, dá pra gente ter porta aberta na presidência da República”, ressaltou o deputado federal.

Donald Trump foi eleito o presidente dos Estados Unidos ao derrotar a vice-presidente Kamala Harris.

Durante a gestão passada, a família Bolsonaro manteve uma boa relação com Donald Trump e apoiou a candidatura dele para retornar a Casa Branca.