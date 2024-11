Semifinais da Taça Cidade de Rio Branco de Futsal ocorrem nesta segunda-feira

Serão disputadas nesta segunda (25), a partir das 19h, no Ginásio Álvaro Dantas, na capital acreana, as semifinais da Taça Cidade de Rio Branco de Futsal masculino.

Os times 6 de Agosto e Aeroporto/Santa Inês buscam no jogo a primeira vaga na decisão e na segunda semifinal o time da Capoeira entra em cena contra o Calafate.

“Teremos dois grandes jogos. A federação com apoio do deputado estadual Emerson Jarude conseguiu promover um evento envolvendo muitos bairros da capital”, declarou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.

O vencedor do titulo da Taça Cidade de Rio Branco de Futsal, em uma disputa histórica, deve levar para casa a quantia de cinco mil reais.