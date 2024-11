Senador Alan Rick envia recursos e principal avenida de Tarauacá passa por revitalização

A Avenida Avelino Leal, em Tarauacá, está passando por melhorias graças a emenda de R$ 1,4 milhão, destinada pelo senador Alan Rick. De acordo com a assessoria do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária – DERACRE, órgão do estado responsável pela aplicação do recurso, toda a avenida receberá tapa-buraco, remendo profundo, restauração e aplicação de microrrevestimento.

A Avelino Leal é a principal avenida do município, dá acesso, por exemplo, ao Hospital Dr. Sansão Gomes e à rodoviária da cidade. A diretora administrativa do hospital, Waldiane Almeida, ressaltou a importância de a avenida estar em boas condições de trafegabilidade.

“Melhora para nós funcionários que transitamos diariamente por ela, para os pacientes que procuram o hospital e, sobretudo, para o serviço das nossas unidades de atendimento móvel, SAMU, ambulâncias. Imagina um paciente com uma fratura sendo transportado em uma rua esburacada? Com ela reformada vai melhorar até o conforto para os pacientes”, disse a diretora.

Jairo Souza, que coordena a equipe de transporte do hospital, comentou que a rua estava precisando mesmo de intervenção. “Tinha buracos que já estavam tomando conta de mais da metade da pista. Então, os reparos são muito bem-vindos. Se não fossem feitos agora, o inverno que já está começando só ia piorar as condições da avenida e ia dificultar muito o nosso trabalho, aumentar o risco de acidentes.” – colocou.

O motorista de aplicativo, Alex Borges, também comemorou a obra na avenida.

“Era um trecho que dificultava muito o nosso trabalho, aquele da rodoviária. Sempre estamos levando passageiros para lá e trazendo. Então, quero agradecer e parabenizar o senador Alan Rick pelo repasse e pelo compromisso que sempre teve com a nossa querida Tarauacá. Todos nós ganhamos com essa melhoria”, disse.