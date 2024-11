Série com Xuxa e Gleici Damasceno gravada no Acre ganha trailer e previsão de data; confira

Tarã, série gravada em Cruzeiro do Sul e protagonizada por Xuxa e com elenco com nomes com Angélica e Gleici Damasceno, ganhou um novo trailer. Segundo o vídeo, a série estreia em 2025.

A prévia saiu no último domingo (10) na D23 Brasil, convenção da Disney que aconteceu em Rio Branco.

Confira a sinopse oficial de Tarã:

“O Planeta Terra está passando por sérios desafios ambientais e apenas Gaia (Guajajara) pode salvá-lo da extinção. Para isso, ela terá que, no momento certo, levar um amuleto para um lugar sagrado na Amazônia, onde na antiguidade se formou um Portal. Este lugar é atualmente guardado pelo povo das 9 Luas, uma comunidade tradicional da qual Gaia é descendente por parte de pai. Para atingir seu objetivo, ela deve se empoderar de sua história com ajuda de sua mãe Ylla (Xuxa) e sua avó Kirina (Lana Guelero), que lidera este povo e de outras guerreiras, para preparar-se e enfrentar o ambicioso fazendeiro JM (Garcia), que visa lucrar às custas da natureza. Por sua vez, Ylla, uma farmacêutica bem-sucedida do Rio de Janeiro, ao embarcar nesta viagem com sua filha, descobrirá vivências e revelações antigas que darão um novo sentido à sua vida”.

Confira o trailer completo: