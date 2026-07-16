Atividade será realizada no dia 22, na Casinha Amarela, com histórias, música e interação com a natureza

Durante o encontro, os participantes poderão acompanhar sessões de contação de histórias. /Foto: Reprodução

O Centro de Convivência e Cultura Arte de Ser promoverá, na próxima quarta-feira (22), o Encontro Conto no Parque, uma atividade voltada para crianças e pessoas de todas as idades que reúne contação de histórias, interação com a natureza e momentos de expressão criativa.

A programação integra a Oficina Convivendo com as Plantas e tem como proposta proporcionar uma manhã de convivência, diversão e bem-estar em meio ao ambiente natural do Parque Capitão Ciríaco, em Rio Branco.

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Durante o encontro, os participantes poderão acompanhar sessões de contação de histórias, vivenciar experiências de contato com a natureza e participar de atividades lúdicas que estimulam a criatividade e a imaginação.

O evento será realizado às 9h, na Casinha Amarela, localizada no Centro de Convivência e Cultura Arte de Ser, dentro do Parque Capitão Ciríaco, no bairro 6 de Agosto.

O centro convida famílias, crianças e o público em geral a participarem, a organização recomenda o uso de roupas leves e sapato fechado para atividade.