Sesc abra vaga em processo seletivo para o Acre; veja como se inscrever

O Serviço Social do Comércio (Sesc) abriu processo seletivo simplificado para a Unidade de Turismo e Lazer de Cruzeiro do Sul, no interior do estado do Acre. O prazo de inscrição se inicia na quarta-feira (27), e se estende até o dia 30 de novembro.

A vaga disponível é para auxiliar de restaurante e exige como grau de escolaridade o Ensino Fundamental completo, com prazo pré-estabelecido de dois meses, com possibilidade de extensão até completar 24 meses.

O trabalho tem carga horária de 44 horas semanais, e conta com remuneração de R$1.469,09, acrescido de benefícios. O resultado final do processo seletivo será publicado no dia oito de janeiro.

Confira maiores detalhes do cronograma: