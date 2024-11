Sicredi realiza “Black Week” e oferece condições exclusivas

Com a chegada do final de ano e o clima de Black Friday, o Sicredi está incentivando os associados que querem dar início ao planejamento de seus projetos e à organização de suas finanças para o próximo ano.

Lançando a Black Week, o Sicredi dá início a uma campanha especial que acontecerá entre os dias 12 à 16 de novembro, trazendo condições imperdíveis e exclusivas para consórcios. Esta iniciativa é voltada para quem deseja adquirir bens de forma planejada e econômica, incentivando, assim, o consumo consciente e reforçando o compromisso do Sicredi com o planejamento financeiro de seus associados.

Durante a semana Black Week, o Sicredi oferece condições especiais para consórcios, uma alternativa de investimento segura, sem as taxas elevadas dos financiamentos tradicionais. Com o consórcio, é possível planejar grandes aquisições a longo prazo, garantindo um pagamento que se encaixa no orçamento e está alinhado aos objetivos de cada associado.

“Queremos proporcionar aos nossos associados uma oportunidade única de adquirir bens de forma sustentável e consciente durante a Black Week, sem comprometer o orçamento”, destaca Uelligton Silva, Gerente de Desenvolvimento Regional do Sicredi. “O consórcio é ideal para quem busca uma compra planejada, e as condições dessa semana são ainda mais atrativas, permitindo que todos possam se organizar e realizar suas metas para o próximo ano.”

Além das condições especiais para seus associados, a Black Week também abre oportunidades para quem ainda não faz parte do time Sicredi. Os interessados podem se tornar associados durante o período da campanha e aproveitar, de forma imediata, todas as vantagens, como as condições exclusivas de consórcio, que permitem o planejamento da compra de bens de maneira consciente e organizada.

Durante a Black Week, o Sicredi reforça seu atendimento personalizado, com um time de especialistas prontos para orientar os associados sobre as melhores opções de consórcios. Com o atendimento facilitado nas agências, os clientes recebem todo o suporte necessário para escolher a modalidade mais adequada aos seus projetos de vida.

A campanha Black Week do Sicredi reflete o compromisso da instituição com o desenvolvimento financeiro consciente, oferecendo soluções que acompanham as diferentes etapas de vida de seus associados.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 8 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.700 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 254 municípios e possui 350 agências, para o atendimento a mais de 1,360 milhão de associados.

Site do Sicredi: www.sicredi.com.br

Redes Sociais: Facebook |Instagram | LinkedIn | YouTube