Sistema OCB e Funtac celebram termo de cooperação técnica para fortalecimento do cooperativismo e desenvolvimento no Acre

O Sistema OCB por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Acre (Sescoop/AC) e a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac) assinaram nesta segunda-feira, 4, Termo de Cooperação Técnica visando o compartilhamento de esforços das instituições para levar tecnologias e práticas de capacitação às cooperativas do Acre.



O objetivo da cooperação é intensificar o uso de tecnologias nas unidades produtivas familiares, promovendo um modelo de desenvolvimento que alcance diretamente agricultores familiares, extrativistas e indígenas. Além de contribuir para a segurança alimentar e o fortalecimento das práticas agrícolas sustentáveis, o acordo tem o propósito de impulsionar um processo contínuo de educação cooperativista, incentivando a profissionalização e qualificação desses produtores.



O presidente da OCB no Acre, Valdemiro Rocha, destacou a importância da colaboração para o fortalecimento das cooperativas no estado. Ele apontou que a parceria permitirá consolidar e expandir o trabalho já realizado pela Funtac e Sistema OCB. “Essa união entre OCB/Sescoop e Funtac irá fomentar todas as ações que a Funtac já vem realizando com as cooperativas vinculadas ao Sistema. Através dessa colaboração, será possível trabalhar, por meio de capacitações técnicas e consultorias, a identidade cooperativista, além de desenvolver ações no âmbito de gestão e governança.”

Na parceria, a Funtac se compromete a transferir conhecimentos e tecnologias de ponta para cooperados, através de palestras, oficinas, minicursos e outras atividades educativas. A expectativa é que esse trabalho colaborativo possibilite o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para os trabalhadores envolvidos no cooperativismo, reforçando a sustentabilidade e a produtividade nas comunidades.



A presidente da Funtac, Iuçara Andrade, enfatizou que a parceria entre as instituições representa um avanço importante na ampliação de programas voltados às comunidades rurais e do cooperativismo. “Através dessa parceria com a OCB, poderemos ampliar a atuação em todo o Estado, e quem ganha é a população, nossos agricultores, coletores e cooperados. Estamos aqui para fazer transferência de tecnologia para todo o estado e juntamente com a OCB, as nossas atividades serão potencializadas”, disse.



O cooperativismo no Acre desempenha papel crucial na economia local. Atualmente, o setor conta com mais de 40 mil cooperados e gera cerca de 800 empregos diretos. O termo de cooperação reforça o compromisso do Sistema OCB no Acre e do Sescoop com o desenvolvimento sustentável e a valorização dos pequenos produtores, fortalecendo o papel do cooperativismo como motor de inclusão social e econômica na região.