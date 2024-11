Super Mundial de Clubes 2025: confira data do sorteio dos grupos

A Fifa anunciou, nesta segunda-feira (11/11), a data e horário do sorteio dos grupos da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes: 5 de dezembro (uma quinta-feira), às 15h.

O torneio já conta com 31 times. Botafogo e Atlético-MG disputam a última vaga do Super Mundial na final da Libertadores, que ocorrerá em 30 de novembro. Entre os brasileiros, Flamengo, Fluminense e Palmeiras já estão classificados.

Como funcionará?

O torneio, que será realizado entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, será dividido em oito grupos de quatro times, onde os dois primeiros passam. As divisões das chaves serão dividas em esportivos e geográficos (mais detalhes serão divulgados em breve). Além disso, a competição não terá disputa de terceiro lugar.

Em caso de empate na fase mata-mata, as partidas serão decididas na prorrogação e, posteriormente, caso não haja vencedor, com disputa de pênaltis.

Critério de desempate

O confronto direto será o primeiro critério de desempate na fase de grupos, seguido por saldo de gols e quantidade de gols marcados.

Onde será disputado?

O torneio será disputado em 11 cidades no estados Unidos, com Orlando recebendo os jogos em dois estádios. Serão elas: Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Charlotte (Bank of America Stadium), Cincinnati (TQL Stadium), Filadélfia (Lincoln Financial Field), Los Angeles (Rose Bowl), Miami (Hard Rock Stadium), Nashville (GEODIS Park), Nova Jesey (MetLife Stadium), Orlando (Inter&Co Stadium), Orlando (Camping World Stadium), Seattle (Lumen Field) Washington, D.C (Audi Field).

Todos os 31 times confirmados pela Fifa para o Mundial de Clubes de 2025:

Boca Juniors (Argentina) – via ranking da CONMEBOL

River Plate (Argentina) – via ranking da CONMEBOL

Fluminense (Brasil) – vencedor da Copa Libertadores da América 2023

Flamengo (Brasil) – vencedor da Copa Libertadores da América 2022

Palmeiras (Brasil) – vencedor da Copa Libertadores da América 2021

Auckland City (Nova Zelândia) – via ranking da OFC

Pachuca (México) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2024

Club León (México) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2023

Inter Miami (EUA) – vencedor da Supporter’s Shield 2024

Seattle Sounders (EUA) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2022

Monterrey (México) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2021

FC Salzburg (Áustria) – via ranking da UEFA

Atlético de Madri (Espanha) – via ranking da UEFA

Juventus (Itália) – via ranking da UEFA

Borussia Dortmund (Alemanha) – via ranking da UEFA

Benfica (Portugal) – via ranking da UEFA

Porto (Portugal) – via ranking da UEFA

Internazionale de Milão (Itália) – via ranking da UEFA

Paris Saint-Germain (França) – via ranking da UEFA

Bayern de Munique (Alemanha) – via ranking da UEFA

Manchester City (Inglaterra) – vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2022/23

Real Madrid (Espanha) – vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2021/22

Chelsea (Inglaterra) – vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2020/21

Ulsan (Coreia do Sul) – via ranking da AFC

Al Ain (Emirados Árabes Unidos) – vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2024

Urawa Red Diamonds (Japão) – vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2022

Al-Hilal (Arábia Saudita) – vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2021

Mamelodi Sundowns (África do Sul) – via ranking da CAF

ES Tunis Esperance (Tunísia) – finalista da Liga dos Campeões da CAF 2023/24 ou via ranking da CAF

Wydad (Marrocos) – vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2021/22

Al Ahly (Egito) – vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2020/21 e 2022/23