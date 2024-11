Suspeito de matar mulher a facadas está foragido: “Muito perigoso”

Há relatos, também, de que Daniel havia quebrado o celular de Maria. Por isso, ela estaria sem acesso às redes sociais.No momento do crime, Maria estava no telefone com a mãe — que ouviu todo o ataque à filha. “Na hora que ele chegou em casa, ela ouviu ele falando ‘Você está conversando com quem?’. Ela respondeu, ‘Com a mãe’.” “Foi na hora que ele começou agredir ela. A mãe disse que só ouviu os gritos de socorro”, acrescentou.