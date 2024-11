Técnico de enfermagem com HIV é indiciado por suspeita de estuprar pacientes e gravar abusos em UPA de Curitiba

Wesley foi detido em 29 de outubro, e segundo a delegada Aline Manzatto, quatro pessoas foram identificadas: duas sofreram estupro, e outras foram fotografadas pelo suspeito. As demais vítimas ainda não foram localizadas, mas as investigações continuam.

O acusado admitiu à Polícia Civil do Paraná (PCPR) que os abusos ocorreram enquanto as vítimas estavam sedadas. As autoridades descobriram os crimes depois que o namorado de Wesley encontrou gravações dos abusos no celular dele.