TGA 2024 pode dar prêmio de jogo do ano para um DLC pela primeira vez

A última conquista da FromSoftware no The Game Awards foi o GOTY de Elden Ring em 2022 — e, certamente, nada mais justo para uma grande aventura escrita por Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin. Mas as conquistas do game podem não parar por aí.

O DLC, Shadow of the Erdtree, que foi lançado quase dois anos depois, também é um jogo digno de todos os elogios que conquistou e, agora, está concorrendo na categoria de Game of the Year no TGA 2024. Mas será que os 94 pontos de média no Metacritic é justificativa suficiente para concorrer na categoria mais importante do Oscar dos games?

É o que muitos fãs de videogames possivelmente estão se perguntando neste momento. Na última segunda-feira (18), Geoff Keighley revelou todas as categorias, assim como seus respectivos candidatos, do The Game Awards 2024.

Pela primeira vez na história um DLC está concorrendo na categoria de Jogo do Ano no The Game Awards.

Naturalmente, a grande surpresa do anúncio que rolou nas redes sociais foi o fato de Shadow of the Erdtree estar concorrendo no páreo de Jogo do Ano — além das categorias de Melhor Direção, Melhor Direção de Arte e Melhor RPG.

Um DLC pode concorrer na categoria de Jogo do Ano no The Game Awards?

Mas um DLC pode concorrer na categoria de Jogo do Ano no The Game Awards? O Voxel faz parte do corpo de jurados da premiação e pode confirmar: DLCs e expansões nunca foram proibidas de concorrer nas categorias da premiação. No entanto, em toda a história do evento, nunca tivemos um nome tão forte que justificasse a indicação ao GOTY.

Certamente, o assunto vem rendendo inúmeras polêmicas e debates acalorados nas redes sociais, já que a expansão pode tirar o prêmio de jogos “inteiros”. Algumas pessoas também estão achando que houve uma mudança nas regras para que o DLC de Elden Ring concorresse ao GOTY — mas não é bem o caso.

DLCs podem concorrer em qualquer categoria no The Game Awards.

Segundo o próprio site oficial do Oscar dos games, “O Game Awards visa reconhecer o melhor trabalho criativo e técnico a cada ano, independentemente do formato de lançamento desse conteúdo”. No entanto, a decisão final cabe ao corpo de jurados, que deve julgar se o conteúdo merece o prêmio ou não, mesmo sendo uma expansão.

“Pacotes de expansão, novas temporadas de jogos, DLCs, remakes e remasters são elegíveis em todas as categorias, se o júri considerar que o novo trabalho criativo e técnico é digno de uma indicação. Fatores como a novidade do conteúdo e seu preço/valor devem ser levados em consideração”, diz o FAQ oficial.

Claro, vale ressaltar que DLCs já eram permitidos em todas as indicações do evento. As expansões The Witcher 3 Blood and Wine e Cyberpunk Phantom Liberty, por exemplo, até ganharam em outras categorias. Porém, nunca uma expansão chegou tão longe a ponto de concorrer ao GOTY — o que, certamente, vem causando estranheza em alguns jogadores.

A pergunta que fica agora é: será que o DLC de Elden Ring vai bater jogos como Astro Bot, Metaphor ReFantazio e Final Fantasy VII Rebirth? Qual sua opinião sobre o assunto? Comente nas redes sociais do Voxel!