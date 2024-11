Time do Santa Cruz do Acre, é recebido com festa antes de amistoso contra o Flamengo na Arena da Floresta

A equipe do Santa Cruz, do Acre, foi recebida com entusiasmo e muita festa por torcedores locais na chegada à Arena da Floresta, neste domingo (24), horas antes do aguardado amistoso contra o Flamengo.

O evento marca a reinauguração do principal estádio de Rio Branco, fechado desde 2020, e atraiu centenas de apaixonados pelo futebol para celebrar o retorno das atividades esportivas no local.

“É uma honra jogar em um momento tão especial para o nosso estado e enfrentar um time de peso como o Flamengo. Essa energia da torcida é algo que levaremos para dentro de campo”, declarou Fala do Neto Souza, atacante do Santa Cruz.

O evento, organizado pelo governo do Acre, também possui um cunho solidário: os ingressos foram obtidos por meio da troca de brinquedos e alimentos não perecíveis, destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.