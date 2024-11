Títulos de Ana Marcela e Rayssa Leal marcam semana olímpica do Brasil

Vila Velha, no Espírito Santo, sediou o Campeonato Brasileiro de Judô, competição que contou com alguns dos principais atletas do país. Destaque para Rafael Buzacarini, campeão no peso pesado, sua nova categoria, e Clarice Ribeiro, ouro no peso ligeiro. Ela, de só 17 anos, foi campeã mundial sub-17 e bronze no Mundial sub-21. No peso até 63kg, sem Rafaela Silva, título ficou com Nauana Silva.