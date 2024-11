Torcedores do Flamengo perdem paciência com jogador contra o Cruzeiro: ‘Irritante demais’

Torcedores do Flamengo tomaram conta das redes sociais durante a partida contra o Cruzeiro nesta quarta-feira (6). O nome do volante Allan chegou a ser o assunto mais comentado no X (antigo Twitter) ao longo do duelo, válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

Internautas perderam a paciência com a atuação do jogador no primeiro tempo do jogo. Muitas das críticas têm relação com o investimento de R$ 43,1 milhões (8,2 milhões de euros) que o Rubro-Negro fez para contratar o meio-campista junto ao Atlético-MG no ano passado.