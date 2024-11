Trump escolhe advogado que o defendeu no caso de suborno de atriz pornô para procurador-geral adjunto

Na quarta-feira, Trump escolheu Matt Gaetz, republicano da Flórida e crítico cáustico do FBI e do Departamento de Justiça, para ser o procurador-geral. Se for confirmado como procurador-geral adjunta, Blanche será responsável por supervisionar as operações cotidianas de um departamento que Trump tem atacado repetidamente.

Outros membros da equipe jurídica de Trump também estão na fila para receber cargos importantes: Emil Bove como principal procurador-geral adjunto associado e D. John Sauer, que representou Trump perante a Suprema Corte ao argumentar que o ex-presidente tinha direito a ampla imunidade, como procurador-geral.

Ao anunciar a escolha de Blanche, Trump destacou seus anos como promotor federal supervisor no escritório do procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York e seus cargos anteriores. “Todd é um excelente advogado que será um líder crucial no Departamento de Justiça, consertando o que tem sido um Sistema de Justiça quebrado por muito tempo”, escreveu.

A escolha ressalta a rápida transformação de Blanche e a grande aposta que ele fez ao aceitar Trump como cliente: há mais de um ano, ele era um democrata registrado em Nova York e sócio de um prestigiado escritório de advocacia em Wall Street.

De democrata a aliado de Trump

Blanche defendeu Trump em três dos processos criminais contra ele, inclusive na Flórida, sobre o manuseio de documentos confidenciais; em Washington, sobre seus esforços para subverter a eleição de 2020; e em Nova York, por um pagamento de suborno para encobrir um escândalo sexual com uma ex-atriz pornô.

O caso em Nova York terminou com a condenação de Trump por todas as 34 acusações de falsificação de registros comerciais, tornando-o o primeiro ex-presidente a ser considerado um criminoso.

Como principal advogado de Trump nesse julgamento, Blanche estabeleceu uma conexão única com o presidente eleito. Durante semanas, dentro de um tribunal criminal, Trump e Blanche ficaram sentados a centímetros de distância, muitas vezes sussurrando um para o outro durante longos dias de argumentos legais e depoimentos.

Ao defender Trump, Blanche montou uma equipe jurídica que teve de lutar simultaneamente em várias frentes, tudo isso em meio a uma campanha presidencial acalorada. Ao longo do caminho, muitas vezes enfrentou críticas contundentes de juízes que não gostavam dos argumentos jurídicos de Trump, ou do bombardeio do candidato fora do tribunal.

Blanche começou a trabalhar no Distrito Sul como assistente jurídico em 1999, frequentando a Faculdade de Direito do Brooklyn à noite. Ele retornou alguns anos depois, desta vez como promotor, onde lidou em grande parte com casos de crimes violentos em Manhattan e, por fim, chegou a supervisionar esse trabalho. Depois de deixar a promotoria, tornou-se advogado de defesa em um escritório particular.