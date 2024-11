Veja a repercussão internacional do indiciamento de Bolsonaro pela PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi um dos 37 nomes indiciados pela Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (21/11). O inquérito investigava uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Além de Bolsonaro, os ex-ministros Braga Netto e Augusto Heleno também foram indiciados.

Ao todo, 37 pessoas foram indiciadas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

O resultado do inquérito foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

Diversos veículos internacionais repercutiram o indiciamente do ex-presidente, veja:

New York Times

O jornal norte-americano New York Times noticiou que a “Polícia brasileira acusa Bolsonaro de planejar golpe”.

O veículo destaca que “as acusações aumentam drasticamente os problemas legais do Sr. Bolsonaro e destacam a extensão do que as autoridades chamaram de tentativa organizada de subverter a democracia brasileira”.

The Guardian

O jornal britânico The Guardian noticiou que “Ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro é acusado de planejar golpe de Estado”.

Na reportagem, o veículo descreveu Bolsonaro como “um capitão desonrado do exército que se tornou político populista, que foi presidente de 2018 até o final de 2022”.

El País

O jornal espanhol El País manchetou que a “Polícia Federal acusa formalmente Bolsonaro, dois generais e outras 34 pessoas de tentativa de golpe de Estado”.

Na reportagem, o veículo ressalta que “os investigadores sustentam que o golpe não foi concretizado porque os golpistas não obtiveram o apoio dos então comandantes do Exército e da Aeronáutica, generais Marco Antonio Freire Gomes e Carlos de Almeida Baptista”.

La Nacion

O jornal argentino La Nacion noticiou que “Polícia Federal do Brasil conclui que Bolsonaro tentou um golpe de Estado e pede que ele seja acusado”.

No texto, o portal destaca que “segundo a polícia, há indícios suficientes de que houve uma organização criminosa que agiu de “forma coordenada” em 2022 para manter Bolsonaro no poder”.

Aljazeera

A rede Al Jazeera, do Catar, noticiou que “Polícia brasileira acusa ex-presidente Bolsonaro de envolvimento em tentativa de golpe”.

O veículo destaca que “o caso gira em torno de uma suposta conspiração após a derrota apertada de Bolsonaro para seu rival de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial de 2022”.

Deutsche Welle

A rede alemã Deutsche Welle (DW) reportou: “PF indicia Bolsonaro e 36 por tentativa de golpe de Estado”.

No texto, a DW destaca que “O documento aponta que Bolsonaro “analisou e alterou”uma minuta de decreto desenhada para impetrar um golpe de estado e permanecer no poder após a derrota na eleição de 2022”.

A Deutsche Welle ainda ressalta que “os agentes também concluíram que o ex-presidente tinha “pleno conhecimento”do plano para executar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes”.