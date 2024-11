Veja os concursos e processos seletivos abertos em Rondônia

Defensoria Pública do Estado de Rondônia está com processo seletivo aberto com vagas para estagiários (as) de graduação e pós-graduação. São vagas para todo estado de Rondônia, para cursos de comunicação e direito. A bolsa de auxílio-graduação é de R$ 1.575 e a de pós-graduação 2.415. As inscrições vão até dia 15 de novembro.