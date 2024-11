Veja quem venceu enquete do ContilNet sobre quem deve ser o presidente da Câmara de Vereadores

Na última semana, o ContilNet abriu uma enquete para saber dos leitores que deverá ganhar as eleições da presidência da Câmara dos Vereadores de Rio Branco. O ContilNet reuniu os principais nomes – entre eles, o atual presidente da Casa, Raimundo Neném, do PL.

SAIBA MAIS: ENQUETE: quem você acha que deve ser o novo presidente da Câmara de Rio Branco?

A enquete, que teve 750 votos, teve como vencedor o vereador reeleito Samir Bestene, do Progressistas, com 50,67% dos votos. O segundo mais votado foi Bruno Moraes, também do Progressistas, com 20,53% dos votos.

Joabe Lira, do União Brasil, teve 15,60% dos votos. Elzinha Mendonça, do Progresistas, ficou com 7,47% dos votos. Os vereadores reeleitos Raimundo Neném, do PL, e Fábio Araújo, do MDB, tiveram 3,47% e 2,27%, respectivamente.

A enquete foi encerrada na última terça-feira (19).

A escolha dos novos membros que irão compor a Mesa Diretora da Casa vai acontecer apenas em janeiro do ano que vem. Contudo, alguns parlamentares já colocaram o nome à disposição na disputa.