VÍDEO: com 12 novilhas e cerveja, prefeito reeleito faz churrascada pública para comemorar eleição

O prefeito reeleito do Bujari, João Edvaldo, conhecido como Padeiro, vai fazer uma churrascada pública neste sábado (9) para comemorar sua reeleição. A festa acontece na rua José Pereira Gurgel, no mesmo espaço onde ocorre todos os anos a ExpoBuja.

No Instagram, o prefeito disse que o evento conta com a carne de 12 novilhas, 200 caixas de cerveja e refrigerante guaraná servido no camburão. “Convidamos a população no geral, quem votou no Padeiro e quem não votou no Padeiro, os parceiros que nos ajudaram. A festa é boa e para a população toda”, disse ele.

Padeiro foi reeleito para prefeito em Bujari nas eleições de outubro após conquistar 49,79% dos votos, totalizando 4.463 eleitores.

VEJA O VÍDEO: