Vídeo: Luana Piovani retorna ao Brasil e apresenta sua “namorada”

A atriz Luana Piovani apareceu radiante nos stories do Instagram na tarde desta sexta-feira (15/11). A famosa retornou ao Brasil para se reencontrar com o filho Dom, de 12 anos, e aproveitou para matar a saudade de alguns amigos no Rio de Janeiro. Ela surpreendeu os seguidores ao mostrar sua “namorada” em um dos vídeos.

“Se fui mais feliz, vou dizer de novo, não me lembro”, disse Luana Piovani em uma gravação feita em um bar da capital carioca. “Meu filho veio, almoçou comigo, foi andar de skate, ele anda de skate todo dia, e aí estou aqui com as minhas ‘muié’ tudo… e a gente vai ficando, e é celebração atrás de celebração”, continuou a famosa.

Em seguida, a atriz filmou amigos com quem estava confraternizando. Ao filmar uma das amigas, ela chamou a mulher de “namorada”. “Minha mulher gente, a protagonista do meu stand-up. Você está sendo apresentada, todo mundo quer saber quem é a namorada”, brincou Luana Piovani. Em seguida, as amigas quase se beijam na boca ao se cumprimentarem. “Ai que loucura”.

A mulher afirmou que ela e Luana Piovani são amigas de longa data. “É muito tempo de estrada, muito tempo de história… Explica porque é namorada”, pede a amiga. “Na peça eu conto tudo… Namorada porque girlfriend em inglês quer dizer melhor amiga, que é muito mais fofo”, disse Luana.

A atriz anunciou seu novo espetáculo em junho deste ano. Chamado Cantos da Lua, a peça mistura teatro, música e stand-up. A apresentação celebra os 35 anos de carreira de Luana Piovani. “Desde que vim para Portugal quase seis anos atrás, comecei a ter vontade de voltar ao teatro”, disse a artista no começo do mês.

“Eu acredito em formação de plateia e, depois de observar o mercado, achei que não seria prudente tentar entrar em algum grupo ou fazer um texto clássico. A melhor porta de entrada seria usufruir da curiosidade das pessoas e criar algo diferente do que existe no mercado e sempre levando em consideração que estou fazendo 35 anos de carreira. Foi então que veio esta ideia, no fundo um compilado de desejos”, explicou.