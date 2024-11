Vini Jr. sofre lesão e vai desfalcar Real Madrid por um mês

O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira que o atacante Vini Jr. sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda. A notícia surgiu um dia depois de boa atuação do jogador na vitória sobre o Leganés, por LaLiga, na qual ele jogou por 90 minutos. Ele realizou exames após o duelo, que indicaram o problema físico. De acordo com a imprensa espanhola, a previsão é que Vini pode ficar de três a quatro semanas fora dos gramados.