Visando arrecadar recursos, APAE realiza a campanha ‘Eletro solidário’ em Sena Madureira

Com o objetivo de arrecadar recursos, a Associação dos Pais e Amigos e Excepcionais (APAE) de Sena Madureira iniciou recentemente em parceria com a empresa Fox a campanha “Eletro solidário”. Fundamentalmente, a iniciativa consiste em angariar eletroeletrônicos que não são mais utilizados pelos moradores.

A comunidade pode participar deixando tais objetos na sede da APAE que fica localizada na Avenida Avelino Chaves, próximo à igreja católica Nossa Senhora da Conceição. Posteriormente, todo esse material coletado será levado para a empresa Fox. “A empresa, por sua, destinará uma porcentagem dos recursos para que a APAE continue realizando os atendimentos em Sena Madureira. Nesse sentido, pedimos a colaboração da comunidade”, destacou Chaena Vilaça, coordenadora da APAE em Sena Madureira.

Esses materiais são descartados muitas vezes pelos moradores de maneira irregular, prejudicando o meio ambiente. “Aquele eletro que o morador não usa mais e, às vezes, ia jogar na rua ou dentro do rio, a gente está fazendo essa coleta. O que não serve para você é muito importante para nós. Fazendo a doação, você está ajudando tanto a APAE quanto o nosso meio ambiente” destacou.

ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DE USO DOMÉSTICO QUE PRECISAM DE ENERGIA PARA FUNCIONAR E QUE PODEM SER DOADOS: Micro-ondas, forno, fogão, máquina de lavar, geladeira, televisão, rádio, home theater, celular, notebook, impressora, batedeira, dentre outros.

Em Sena Madureira, a APAE realiza um trabalho relevante. É o único local que atende gratuitamente as crianças com autismo, síndrome de Down, dentre outras questões.