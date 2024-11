Wellington Dias promete redução no orçamento do Bolsa Família sem afetar beneficiários

O ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que prevê uma economia no orçamento do Bolsa Família para o ano que vem de cerca de R$ 2 bilhões. A pasta não faz parte do plano de cortes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No entanto, Dias afirma que é possível ter um redução no programa social sem que haja impacto para os beneficiários.