Ação conjunta das Forças de Segurança apreendem 72 quilos de entorpecentes no Acre

Em ação conjunta, o 6° Batalhão da Polícia Military, Polícia Federal, Gefron/Sejusp e FICCO apreenderam cerca de 72 quilos de entorpecentes em Cruzeiro do Sul, município no interior do Acre.



A operação chamada Protetor das Divisas e Fronteiras, coordenada pela PM por meio da Cia de Rádio Patrulha, conseguiu interceptar um veículo Gol de cor branca com o material escondido no no bagageiro.

No momento da abordagem, o motorista empreendeu fuga sendo perseguido pelos agentes. Nas proximidades da Avenida Mancio Lima, da cidade, o condutor abandonou o carro e fugiu para uma área de mata.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Federal para o prosseguimento das investigações. Segundo a PM, com a apreensão prejuízo para os criminosos é de R$ 600 mil.