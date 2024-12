Adailton Cruz cobra avanços para a saúde e articula a implementação orçamentária do PCCR

Nesta quarta-feira (11), o deputado Adailton Cruz se reuniu com os secretários de Governo, Luis Calixto, e o Coronel Ricardo Brandão, secretário de Planejamento, para discutir pautas fundamentais para o fortalecimento da saúde no Acre. A reunião resultou em importantes compromissos e avanços para a área, com destaque para o investimento e valorização dos profissionais de saúde.

Um dos principais pontos abordados foi a inclusão de um aditivo de R$115 milhões na proposta do governo para o setor da saúde, um reforço significativo que visa garantir melhorias nas condições de atendimento e estruturação dos serviços.

Além disso, o deputado e os secretários discutiram a agilidade no envio do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da SESACRE para a Casa Civil, um projeto aguardado pelos servidores da saúde, que busca garantir maior valorização e melhores condições de trabalho para os profissionais. A previsão é que, no primeiro trimestre de 2025, o PCCR seja enviado à Assembleia Legislativa, onde Adailton Cruz se compromete a lutar pela sua aprovação.

“Estamos trabalhando para garantir que os servidores da saúde recebam a valorização que merecem, e que a população acreana seja atendida com mais qualidade. A união entre o governo e a Assembleia Legislativa será essencial para alcançarmos esses objetivos”, destacou Cruz.

Com esses avanços, o deputado reafirma seu compromisso em fortalecer o sistema de saúde do Acre, valorizando os profissionais que atuam na linha de frente e garantindo mais investimentos para o setor. A expectativa é que, com a aprovação do PCCR e os novos investimentos, a saúde do estado se torne cada vez mais robusta, atendendo melhor às necessidades da população acreana.