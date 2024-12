Anitta resgata vídeo de Natal antigo com Furacão 2000, e seguidores se espantam com mudanças: ‘Velho testamento’

Diante da lembrança resgatada por Anitta, seguidores da artista se embasbacaram com todas as transformações no visual (e na carreira) da cantora ao longo de 14 anos. “Olha só, é a Anitta do Velho Testamento em ação”, ironizou um internauta. “Anitta deveria regravar esse hino”, sugeriu outro admirador da Poderosa.