Auditora e sindicalista alerta para apagão na arrecadação do Acre nos próximos anos

A secretária-geral do Sindicato do Fisco Estadual do Acre (Sindifisco-AC), Leyla Alves, alertou para um apagão na arrecadação do estado nos próximos anos em virtude da aposentadoria de auditores fiscais. Ela apontou que, atualmente, o Fisco atua com 56% de sua capacidade, podendo perder mais colegas.

A sindicalista apontou que o quadro atual é desesperador, que 28 colegas estão aptos a aposentar hoje, e que nos próximos anos mais 10 poderão se aposentar. O que resultará em uma quantidade de servidores ativos inferior a 50%, comprometendo a arrecadação, que, consequentemente, pode implicar no funcionamento do estado. O pedido de socorro foi feito durante a audiência pública para debater a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

“Existem 85 auditores atuando, número inferior ao total de vagas existentes, que é de 150. Desses, temos 18 que podem se aposentar hoje, e destacou que conta com a ajuda de mais dez colegas, ARE II, cargo em extinção, que atuam na secretaria e em postos fiscais e eles também poderão pedir aposentadoria, e mais outros dez que devem ter o mesmo direito nos próximos anos. Então teremos menos de 50% da força de trabalho. Ressalto ainda que, temos colegas que estão trabalhando em três setores diferentes, ocasionando estresse, exaustão, ou seja, os auditores estão adoecendo pelo excesso de trabalho, posso dizer que é desumano. Por isso, se não houver contratação, poderemos ter um apagão”, explicou Leyla Alves.

Alves pediu socorro à equipe técnica para a resolução do problema, tendo como objetivo garantir o pagamento dos salários de todos os servidores do governo, evitando atrasos, falou do caos do déficit da previdência estadual e que para que isso não ocorra é necessário a divulgação do resultado do concurso público da Sefaz, da homologação dele e da chamada imediata de 65 auditores para aumentar a arrecadação e, assim o estado terá condições de poder chamar outras carreiras, e ainda dar melhores condições de trabalho aos auditores ativos.

“Muito se falou em gastos, mas não se falou em arrecadação própria. Tivemos aumento de arrecadação por meio de transferências neste ano, e também da arrecadação própria, que vem crescendo ao longo de mais de 10 anos, pelo empenho e compromisso dos auditores em aumentar a arrecadação, e no mês de novembro tivemos uma arrecadação recorde, de 203 milhões. Outra situação que venho alertar é que se ocorrer o aumento da isenção do limite do IR para R$ 5 mil reais, se isso acontecer, o estado vai ter perda de recursos”, finalizou a representante do Sindifisco-AC.