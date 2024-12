Balsa do Deracre em Xapuri registra mais de 37 mil travessias em 2024

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), registrou mais de 37 mil deslocamentos ao longo de 2024 na balsa que opera a travessia de pedestres, veículos e cargas pelo Rio Acre, em Xapuri.

Com dimensões de 21 metros de comprimento por 4,8 metros de largura, a balsa é equipada com um barco rebocador que garante maior segurança e eficiência no serviço, ligando o Bairro Sibéria ao Centro de Xapuri de forma gratuita. Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, a embarcação opera diariamente, das 5h às 22h30min, com um funcionário de plantão 24 horas para emergências. A operação conta com uma equipe de 20 colaboradores e demanda um investimento mensal de R$ 18 mil apenas em combustível.

Os números refletem o intenso fluxo e a relevância da balsa para a população. Em 2024, foram registrados 10.484 deslocamentos de pedestres, sendo 4.980 no trajeto Sibéria-Centro e 5.504 no sentido oposto. No caso das motos, houve 20.855 deslocamentos, divididos entre 10.315 indo para o Centro e 10.540 retornando. Carros realizaram 5.042 travessias; caminhões, 932; e quadriciclos, 376.

“Esses números refletem não apenas a relevância da balsa para o transporte diário, mas também o compromisso do governador Gladson Cameli em garantir a melhoria contínua da infraestrutura e o bem-estar da nossa população, assegurando a mobilidade de todos”, afirmou a presidente do Deracre.

O investimento contínuo do governo estadual reafirma o papel estratégico da balsa na integração regional e na melhoria da qualidade de vida dos moradores de Xapuri e regiões vizinhas.