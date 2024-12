Bocalom e Kelen ganham presente de casamento de Gladson Cameli e fazem vídeo de agradecimento; assista

O prefeito Tião Bocalom e a futura primeira-dama Kelen Nunes, que se casam no próximo dia 28 de dezembro, receberam um presente especial do governador Gladson Cameli. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o casal expressou sua profunda gratidão pela atenção e carinho do governador.

“Olá, querido governador. Olha, muito obrigado de coração pelo presente de casamento. Você é realmente uma pessoa especial, não é bem? É verdade. Presente limpo, feito com muito carinho a gente percebe isso em cada detalhe, conversando pela caixa. Muito obrigada”, disseram Bocalom e Kelen em tom descontraído e emocionado.

O casal segue compartilhando momentos emocionantes em suas redes sociais e permanece com o compromisso de transformar seu casamento em um gesto de solidariedade.

Ao invés de receber presentes tradicionais, Bocalom e Kelen decidiram pedir aos convidados que fizessem doações ao Lar Vicentino, uma instituição que cuida de idosos. “Estamos muito felizes com a corrente de amor que se formou em torno desse gesto”, afirmou Bocalom, que já entregou a primeira parte dos recursos arrecadados para a instituição.

Veja o vídeo: