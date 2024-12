Botox caseiro com 4 ingredientes alisa da raiz às pontas do cabelo

Muitas pessoas aderem ao botox capilar para conseguir melhores resultados na prolongação do alisamento do cabelo.

Existe uma receita natural que pode entregar resultados positivos, semelhante aos procedimentos artificiais, como a progressiva.

Veja os ingredientes

Máscara capilar (2 a 3 colheres)

O primeiro passo é você colocar 2 ou 3 colheres da máscara capilar da sua preferência. Além disso, vai nutrir e hidratar os fios.

Óleo de coco (1 colher de chá)

O óleo de coco sela as cutículas, diminui o frizz e controla as pontas duplas do cabelo.

Azeite de oliva (1 colher de chá)

O azeite é rico em vitamina E e antioxidantes, hidratando as madeixas.

Açúcar mascavo (1 colher)

Por fim, o açúcar mascavo vai atuar como esfoliante, suavizando os fios e deixando-os mais alinhados. O açúcar comum tem o mesmo resultado.

