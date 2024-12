Câmara aprova projeto que obriga juízes a decretar prisão preventiva em alguns casos; veja quais

O projeto também amplia o prazo para realização da audiência de custódia, que atualmente é de 24 horas após a prisão, para 72 horas. “A extensão do prazo também evita a sobrecarga das autoridades policiais e judiciárias, além de ensejar um prazo mais razoável para a elaboração da defesa do acusado”, justifica o texto.

— Temos que acabar com esse entra e sai do presídios, um sujeito que tem condutas reiteradas de criminalidade não pode gozar de certos benefícios — disse o relator do texto, o deputado Kim Kataguiri (União-SP).