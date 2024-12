Cantata em família: pai e filha se apresentam juntos pelo segundo ano consecutivo

A cantata de Natal é um momento de celebrar o bom espírito das festas de fim de ano, independentemente de seu credo. O Natal é momento de confraternização, alegria e esperança.

O momento familiar, porém, não é apenas nas cadeiras do público, mas também pode ser em cima do palco, nesse caso, nas escadarias do Palácio Rio Branco.

José Junior, de 40 anos, participa da cantata desde sua estreia, há três anos; entretanto, desde a segunda edição, o evento tomou outro significado, já que Junior começou a levar seus filhos.

Na edição deste ano, quem participou foi Melissa Dias, de 12 anos, que participa pela segunda vez.

“Foi legal, foi bem divertido. Não tive muita dificuldade porque participei ano passado, então eu já sabia a maioria. Já tô bem animada pro ano que vem!”, disse Melissa.