Carla Diaz se manifesta após internautas apontarem mudança na aparência

A atriz Carla Diaz decidiu usar as redes sociais nesta terça-feira, 10, para esclarecer alguns rumores sobre sua aparência. Após compartilhar algumas fotos tiradas na sua festa de aniversário de 34 anos, internautas questionaram se ela teria feito procedimentos estéticos, como harmonização facial, ou se as imagens estavam alteradas com algum filtro.

A artista resolveu, então, se pronunciar e negou que tenha feito algum procedimento estético, além de rebater os ataques que recebeu. “Estou sabendo que hoje fui atacada no Brasil. Cheguei aqui e estou recebendo um monte de mensagem dizendo que falaram um monte de coisa minha, sobre minha aparência, que estou mega diferente, irreconhecível, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo… Gente, eu não fiz nada! Só para avisar vocês, estou aqui em Nova Iorque, estou estudando, e pintei meu cabelo na semana passada”, disse ela.

Apesar dos ataques, ela não se mostrou incomodada. “Não sou contra quem faz, mas só para esclarecer, porque o povo adora julgar, adora sair falando coisas, atacando, apontando, jogando hate… Mas vou nem parar para ler essas coisas, não, porque estou em Nova Iorque”, encerrou.

O que aconteceu?

Para quem não acompanhou, Carla Diaz usou seu Instagram na última semana para mostrar a festa surpresa organizada por amigos. Nas fotos compartilhadas, ela aparece ao lado de um bolo de quatro camadas que levava seu nome na decoração. Carla Diaz também mostrou o menu da festa que contou com mini steak tartare, salmão grelhada ao maracujá, medalhão, crepe de doce de leite e muito mais.

Fãs da ex-BBB deixaram comentários como: “Nossa, como ela está diferente. Será que fez harmonização?”, quis saber um. “Quem é essa? É a Carla Diaz? Perdeu a noção nos filtros e Photoshop. Como mudou, meu Deus”, opinou outro. “O que será que ela fez no rosto?”, quis saber mais um.