Com filho internado no hospital, Viih Tube diz que emagreceu dez quilos

Em stories no Instagram, Eliezer contou que ele e a ex-“BBB” são o oposto quando se trata de ansiedade.

Na sequência, Viih Tube explicou que, com ansiedade, não consegue comer nada. Por isso, já perdeu peso nesses últimos dias.

— Nós fazemos plantão assim. Eu fico a partir do dia e ele fica a parte da noite no hospital. Toda vez que eu chego em casa está os rastros dele e também aqui no hospital os rastros dele durante a noite. Toda vez que chego aqui tem um saco de lanche: japonês, pastel e pizza. Ontem tinham três pizzas aqui. Em casa, ontem, tinha japonês. Eu sou contrária. Não consigo pôr nada na boca quando estou nervosa. Não estou comendo. Eu emagreci 10 quilos já para vocÊs terem uma noção — contou a ex-“BBB”.