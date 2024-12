Rio Branco, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Manoel Urbano, Sena Madureira, Brasiléia e Assis Brasil são os oito municípios do Acre que estão com alto risco de infestação pelo mosquito transmissor de dengue, zika e chikungunya, de acordo com o Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa), divulgado na semana passada e realizado entre os dias 30 de setembro e 24 de outubro de 2024.

A lista ainda coloca outras 10 cidades em estado de alerta, com apenas duas em todo o Acre que apresentam dados considerados dentro do aceitável, com menos de 1% de infestação predial.

Jordão e Santa Rosa do Purus não foram analisadas pelo levantamento, já que, até o momento, o mosquito transmissor não foi identificado em seus territórios.

Nesta segunda-feira (9), o secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, foi questionado sobre o assunto e disse que as unidades de saúde estão preparadas para um possível aumento de casos em 2025, devido à sazonalidade.

“2024 foi um ano atípico porque tivemos números consideráveis no diagnóstico de dengue, superando anos anteriores. Para nossa sorte, o sorotipo 1 e 2 como prevalentes, em que os pacientes não evoluem para casos graves. Pegando a série histórica de anos anteriores, já estamos preparados para atender esses pacientes. Existe toda uma rede estruturada para esse cenário, caso ele se apresente de forma negativa”, explicou o secretário.

Pedro fez questão de afirmar que é preciso reforçar os cuidados com relação à água parada, que são questões preventivas de combate ao mosquito.

“É preciso tomar cuidado para que o cenário não se agrade. A questão do diagnóstico e tratamento também é uma questão que compete aos municípios, e já existe uma articulação nesse sentido para que as cidades estejam preparadas para esse possível momento. Estamos preparados para atuar, caso haja esse extrapolamento no número de casos”, finalizou.

Surto de dengue em 2024

Logo nos primeiros meses de 2024, o Acre enfrentou um surto de dengue e registrou a 2ª maior incidência da doença no país. O estado decretou situação de emergência por conta da doença no dia 07 de janeiro, em uma edição extra do Diário Oficial do Acre. Entre janeiro e fevereiro deste ano, o estado registrou mais de 10 mil notificações de dengue. Desse valor total, 9.510 foram registrado somente em janeiro. Além disso, de todos os casos registrados no Acre entre janeiro e fevereiro, 4.957 foram notificados em Rio Branco e, outros 1.457, em Cruzeiro do Sul.