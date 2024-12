Como fazer a Retrospectiva Xbox 2024 e ver seus jogos favoritos no ano

A Retrospectiva Xbox (Xbox Year in Review) 2024 já está no ar, permitindo que jogadores de Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC confiram um resumo de seu ano nas plataformas gamer da Microsoft. Por meio do site você pode descobrir quais títulos mais jogou, quantas horas de partidas foram computadas, suas principais conquistas, os amigos com quem mais se divertiu no multiplayer, entre outros detalhes de sua conta.