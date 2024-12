Concurso ICMBio: confira o cronograma e não perca os prazos; 350 vagas

O concurso ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade) já está aberto e os interessados nesta oportunidade devem ficar atentos aos prazos importantes!

O edital oferta 350 vagas de nível superior distribuídas da seguinte forma:

Analista Administrativo: 120 vagas; e

Analista Ambiental: 230 vagas.

As inscrições poderão ser efetuadas no site da banca Cebraspe entre 16 de dezembro de 2024 e 3 de janeiro de 2025. As taxas de participação possuem valores de R$ 93,00 e R$ 99,00, e as provas estão marcadas para acontecerem em 23 de fevereiro de 2023.

Os aprovados receberão salário inicial no valor de R$ 8.817,72, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000,00.

Confira, nessa matéria, o cronograma do concurso ICMBio e fique por dentro das principais datas!

Cronograma do concurso ICMBio

De acordo com o edital, os candidatos devem ficar atentos às principais datas do certame:

Inscrições: 16 de dezembro a 3 de janeiro;

Último dia para pagamento da taxa: 21 de janeiro;

Aplicação das provas: 23 de fevereiro;

Resultado final das provas objetivas e provisório da prova discursiva: 26 de março.

Confira o cronograma completo divulgado pela banca Cebraspe:

