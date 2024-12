Coronel Ulysses entrega veículos para AME e saúde de Acrelândia

O deputado Coronel Ulysses (União-AC) tem se destacado pelo apoio a entidades que desenvolvem trabalho social no Acre e pela contribuição significativa à saúde da população. Em uma série de eventos, Ulysses demonstrou seu compromisso com o bem-estar dos acreanos, destinando recursos importantes para diversas áreas.

Nesta segunda-feira, às 10h, Ulysses participou da solenidade na Sabenauto para a entrega de um veículo à Associação Militar do Estado do Acre (AME). Às 11h, o deputado esteve na SEJUSP, e às 13h30, fez a entrega de três veículos para a saúde em Acrelândia. São recursos distintos: R$ 85 mil para a compra de um veículo para a AME e R$ 1 milhão para três veículos para a saúde de Acrelândia, município com ramais de difícil acesso. Acrelândia está localizada a aproximadamente 105 km de Rio Branco, a capital do Acre. O município é formado por migrantes do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e tem forte potencial agrícola e agropecuário.

Trabalhando incansavelmente em Brasília, Coronel Ulysses tem garantido que os recursos cheguem ao Acre para melhorar a vida das pessoas. Em 2024, ele já repassou R$ 18,9 milhões em emendas parlamentares individuais ao estado, dos quais R$ 10,8 milhões já foram pagos. Esses recursos são aplicados em segurança pública, infraestrutura, assistência social, aquisição de equipamentos, esportes, instalação de laboratórios de combate a crimes cibernéticos, compra de ônibus e outros veículos, além da capacitação de profissionais.

Além de seu trabalho em prol do Acre, Ulysses também atua na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, onde trabalha para melhorar a segurança pública no país. Um exemplo disso é o Projeto de Lei 714/2023, que altera o rito das audiências de custódia, tornando obrigatória a decretação de prisão preventiva em casos de crimes hediondos, roubo, associação criminosa ou reincidência. Este projeto visa fortalecer a segurança pública e reduzir a impunidade.