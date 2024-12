Deracre avança na pavimentação da Estrada da Variante em Xapuri com investimento de R$ 26 milhões

A pavimentação da Estrada da Variante (AC-380), que conecta o entroncamento à BR-317 em Xapuri, segue em ritmo acelerado.

Durante vistoria realizada na terça-feira (10), a presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), Sula Ximenes, acompanhou o andamento das obras, que já atingiram 70% de execução.

“Essa obra é um sonho antigo para os produtores rurais da região, e estamos empenhados em garantir o acesso e fortalecer a economia local”, disse a presidente.

Com um investimento de R$ 26 milhões, viabilizados por emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, a obra é um dos principais projetos da gestão do governador Gladson Cameli.

A pavimentação dos 17,5 km da rodovia é considerada um avanço essencial para os produtores rurais da região, garantindo melhor acesso e contribuindo para o fortalecimento da economia local.

A presidente reforçou o compromisso do governo do Estado em continuar investindo em infraestrutura para garantir o desenvolvimento regional.

Veja vídeo: