Dybala anota golaço, mas Roma fica no empate com o Milan pelo Italiano

2024 terminou com fortes emoções no San Siro. Neste domingo (29), Milan e Roma ficaram no 1 a 1 pela 18ª rodada do Campeonato Italiano em noite de golaço de Dybala.

O resultado não foi satisfatório para nenhum dos dois rivais. Os rossonero permanecem em 8º, com 27 pontos, enquanto os giallorrossi seguem em 10º com 20.

O placar foi movimentado logo cedo. Aos 16 minutos, Fofana deixou Tijjani Reijnders na cara do goleiro, e o holandês tocou com categoria para inaugurar o marcador.

Só que, aos 23, o empate veio – e com classe. Paulo Dybala recebeu belíssimo passe de Dovbyk e finalizou com categoria para anotar um golaço para os romanistas.

No segundo tempo, aos 24, Dovbyk teve uma grande chance de virar. Em contra-ataque, o ucraniano saiu cara a cara com o goleiro, mas chutou em cima de Maignan.

Aos 39, uma defesaça de Maignan salvou os rossonero. Após sobra de escanteio, El Shaarawy arriscou de fora da área, mas o francês espalmou para fora.

Três minutos depois, outro quase gol. Em cruzamento na área, Shomurodov desviou de cabeça, mas acertou o travessão.

Classificação do Campeonato Italiano

Milan : 8º lugar, com 27 pontos

: 8º lugar, com 27 pontos Roma: 10º lugar, com 20 pontos

Próximos jogos do Milan

Próximos jogos da Roma