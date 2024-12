Edgard Telles Ribeiro é eleito para a cadeira 27 da Academia Brasileira de Letras e sucederá Antonio Cicero

Nascido em Valparaíso, no Chile, em 1944, Ribeiro tem uma trajetória entre o cinema, a literatura e a diplomacia. Iniciousua carreira como crítico de filmes no “Correio da Manhã” do Rio. Estudou cinema na Universidade da California (UCLA). Em 1970, seu filme “Vietnam, viagem no tempo” foi exibido na Quinzena de Realizadores do Festival de Cannes.