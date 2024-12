Eliezer mostra Ravi, filho com Viih Tube, no hospital: ‘olha como tá forte’

Eliezer compartilhou um registro doce com Ravi, seu filho com Viih Tube, no hospital, na tarde de sexta-feira (13). Internado há 20 dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital em São Paulo devido a um quadro decorrente de uma inflamação rara e grave, o bebê completou um mês esta semana, com direito a uma pequena festa improvisada pelos Ex-BBBs no quarto do hospital, com bolo, docinhos e chapéu.