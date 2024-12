Em silêncio, familiares e amigos se despedem de Rodrigo Pires durante sepultamento

O publicitário Rodrigo Pires, conhecido por sua atuação no mercado de comunicação em Rio Branco, foi sepultado na tarde desta sexta-feira (20),no Cemitério Morada da Paz, sob forte comoção.

Em silêncio, amigos, familiares e colegas de profissão se reuniram para prestar as últimas homenagens ao profissional que deixou importantes contribuições na publicidade acreana.

Rodrigo, que faleceu aos 36 anos, em um trágico acidente de carro, que aconteceu na noite da quinta-feira (19), quando o rapaz colidiu seu carro violentamente contra um caminhão, na BR-317.

Um visionário

O acidente que matou o empresário Rodrigo Severiano Pires aos 36 anos de idade, na noite de sexta-feira, na BR-317, nas imediações da sede do município de Senador Guiomard, não levou apenas um empreendedor visionário preocupado com os destinos da juventude brasileira. Levou o principal executor de uma agenda chamada “Acre 2050”, uma plataforma que visava discutir o desenvolvimento do Acre a curto, médio e a longo prazo.

Ele defendia que os 25 anos seria o tempo necessário para que o Acre reencontrasse sua verdadeira vocação econômica e se desenvolvesse com a geração de emprego e renda, principalmente para a população mais jovem e para a geração que está nascendo agora.

Embora originário de uma família de comerciantes e empreendedores, a família Pires, das antigas lojas de móveis e eletrodomésticos Utilar, além de investidores do setor do agronegócio, Pires nasceu em Rondônia, mas vivia no Acre desde a adolescência.

Veja fotos do sepultamento: